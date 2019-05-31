В Раде заявили, что стенограмма разговора с Зеленским была отцензурирована

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Лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко заявил, что стенограмма встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидерами фракций и руководством Верховной Рады была отцензурирована Администрацией президента.



«Я внимательно ознакомился с этой стенограммой и утверждаю, что эта стенограмма была обнародована в цензурированном виде», — сказал Ляшко с трибуны Верховной Рады.



В частности, он рассказал, что во время встречи сказал Зеленскому, что если он будет нарушать Конституцию и законы Украины, то его будут «как Пиночета догонять всю жизнь» и напомнил ему историю чилийского диктатора Аугусто Пиночета, которого в возрасте 82 лет арестовали в Лондоне.



Глава «Радикальной партии» потребовал обнародовать видео со встречи президента с главами фракций и обнародовать полную версию стенограммы.



После этого председатель парламента Андрей Парубий заявил, что в обнародованной версии стенограммы действительно есть «некоторые перекручивания текста, изъяты некоторые предложения».



«Но даже с теми изменениями каждый, кто прочитал стенограмму, может подтвердить четко и ответственно: никакой договоренности о закрытых списках на совещании не было достигнуто», — подчеркнул Парубий.



Как сообщалась, стенограмма встречи президента Зеленского с лидерами фракций и руководством Рады показала, что депутаты не давали прямого согласия на проведение выборов по закрытым партийным спискам.



Во время той встречи охранники президента не разрешили Ляшко вести прямую видеотрансляцию с телефона.