Проблемы дорог Луганской области: в Кабмине рассказали детали грядущей проверки

Луганская область, которая имеет проблемы с качеством дорог и нелегальными перевозками, была выбрана в качестве пилотной — в регионе проведут проверку по поручению Кабинета министров. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Виктор Довгань во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.



«Луганская область выбрана как пилотная. Формируется сейчас специальная группа из представителей министерства инфраструктуры, Укртансбезопасности и Укравтодора. В течение 10 дней, думаю, будет большая проверка», — сказал он.



Довгань отметил, что в худе проверки будут выявляться нелегальные проверки и состояние дорожного хозяйства. «Особенно в пунктах на линии разграничения», — подчеркнул он.



Вице-премьер-министр Степан Кубив добавил, что на заседании правительства 22 мая было принято решение поручить Госаудитслужбе провести проверку финансово-хозяйственной деятельности Укравтодора и Луганской облгосадминистрации за последние 3 года касательно финансирования ремонта автомобильных дорог Луганщины.



Во время предыдущего часа вопросов правительству 17 мая премьер-министр Владимир Гройсман пообещал инициировать проверку дорог Луганской области.