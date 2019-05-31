В МИД Германии призвали к новым импульсам в работе «нормандского формата»

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что переговорам в «нормандском формате» нужны новые импульсы, необходимы новые встречи на различных уровнях. Об этом передает «Интерфакс-Украина».
«Мы должны преодолеть затишье, для этого нам как можно скорее нужны переговоры в "нормандском формате" на разных уровнях», — сказал Маас журналистам в пятницу по итогам встречи в Берлине с госсекретарем США Майком Помпео.
По его словам, и «нормандский формат», и другие международные сферы нуждаются «в конструктивных шагах России».
«Мы заинтересованы в хороших отношениях и диалоге с Россией, чтобы решать международные конфликты», — сказал министр.
Маас напомнил, что накануне посещал Киев и «дал четко понять», что ФРГ «полностью поддерживает нового президента в продолжении курса реформ».
«Я рад, что президент Зеленский сказал, что основа для переговоров — это минские договоренности», — добавил немецкий министр.
В Кремле подтверждают необходимость продолжать обсуждения в «нормандском формате», однако для проведения конкретного саммита должны созреть определенные условия.
30 мая президент Владимир Зеленский встретился с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом. Собеседники обсудили способы ускорить реализацию Минских соглашений.
В Администрации президента по итогу встречи заявили о наличии «креативных идей» для оживления Минского процесса. Их наработки должны стать темой будущей встречи «нормандского формата» (Франция, Германия, Украина, РФ).
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк считает, что лидеры «нормандского формата» могут провести встречу в середине июля.