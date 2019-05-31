Геращенко много раз назвала Путина маньяком в одном выступлении

Народный депутат Ирина Геращенко в своем выступлении на съезде обновленной партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» несколько раз назвала президента РФ Владимира Путина маньяком. Об этом сообщает «Украинская правда».



«Сейчас новоизбранная команда, ее голоса спрашивают у общества: "Вы что думаете — Путин маньяк?". Да, я думаю, что Путин — маньяк. Потому что только маньяк может планировать расчленить дружественную страну, украсть Крым, оторвать Донбасс. Только маньяк может удерживать заложников и политзаключенных. Только маньяк может наслаждаться от слез их семей», — сказала Геращенко.



«Только маньяк может спокойно знать о том, что Донбасс сегодня входит в пятерку — а по некоторым видам мин и в тройку — самых заминированных частей мира. Да, это маньяк. И сегодня в этой гибридной войне у Путина и его камарильи — другой сценарий: не удалась Новороссия — построим Малороссию», — заявила она.



По словам нардепа, «ключевой вызов, который стоит перед Порошенко и его командой, — остановить Малороссию».



Она возмутилась, что новая власть не требует от Путина освободить пленных, освободить Крым и Донбасс, «потому что Путин (для них) не маньяк».



«Мы будем называть вещи своими именами. Маньяки должны отдать Украине нашу территорию. Они их должны освободить. Для этого мы будем бороться, чтобы Украина была членом ЕС и НАТО», — заявила Геращенко.



Ранее совладелец студии «Квартал 95», соавтор предвыборной программы президента Владимира Зеленского Борис Шефир обвинил предыдущую власть в заинтересованности в том, что конфликт на Донбассе не заканчивается.



По его мнению, с президентом России Владимиром Путиным можно договориться: «Вы думаете, Путин — маньяк, который любит пострелять в живых людей? Он что, псих? Он умный человек. Да, у него имперские амбиции. Но можно же договориться».



Геращенко представляла Украину в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы.