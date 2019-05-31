Порошенко: Теперь принято обращаться «чуваки и чувихи»

Пятый президент Украины Петр Порошенко начал выступление на съезде своей новой партии «Европейская солидарность» с шутки.



Обращаясь к присутствующим в зале, он сказал: «Уважаемые дамы и господа... Хотя теперь новый протокол рекомендует обращаться "чуваки и чувихи"». После этих слов в зале послышался смех.



«Но я все-таки настаиваю: достопочтенные дамы и господа», — добавил Порошенко.



По всей видимости, так он отреагировал на выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum, где тот несколько раз употребил слово «чувак».



На съезде было принято решение избрать Порошенко главой партии.



Как сообщалось, Ирина Геращенко во время выступления на съезде неоднократно называла президента России маньяком.