Зеленский уволил главу Госпогранслужбы и руководителя Антитеррористического центра

Президент Владимир Зеленский уволил главу Государственной пограничной службы Украины, генерала армии Петра Цигикала. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента.



Кроме этого, другим указом Зеленский уволил Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы.



Цигикал возглавлял Госпогранслужбу с июля 2017 года.



Указа о назначении нового главы ГПСУ на данный момент нет.



Кроме того, Зеленский уволил Виталия Маликова с должности первого заместителя главы Службы безопасности, а также освободил его от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра. Соответствующие указы по Маликову также обнародованы на сайте главы государства.