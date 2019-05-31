«ДНР» лишило свободы на 10 лет преподавателя лицея по обвинению в «шпионаже»

В подконтрольном группировке «ДНР» городе Кальмиусское (ранее – Комсомольске) боевики обвинили преподавателя лицея №68 Сергея Дубровина в «шпионаже» и приговорили к 10,5 годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте «МГБ ДНР».



Мужчину обвиняют в том, что он якобы по заданию СБУ собирал и передавал анкетные данные студентов и сотрудников лицея, в том числе состоящих в «народной милиции», а также распространял на неподконтрольной территории листовки проукраинского характера.



Боевики задержали Сергея Дубровина в феврале 2018 года при попытке выехать на подконтрольную Украине территорию.



В апреле 2019 года его приговорили к 10,5 годам лишения свободы.