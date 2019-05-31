Условия для встречи «нормандской четверки» и интересы «ДНР» в урожае аграриев. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 31 мая.

Политика



Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что переговорам в «нормандском формате» нужны новые импульсы, необходимы новые встречи на различных уровнях.



В Кремле подтвердили необходимость продолжать обсуждения в «нормандском формате», однако, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, для проведения конкретного саммита должны созреть определенные условия. По его словам, украинская сторона должна показать готовность, в том числе, к диалогу с группировками «ДНР/ЛНР».



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что лидеры «нормандского формата» могут провести встречу в середине июля.



Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад считает неубедительными доказательства вины России за сбитый над Донбассом «Боинг» рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines. Самолет был сбит 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.



Экономика



В группировке «ДНР» упрекнули аграриев в сокрытии реального количества засеянной земли и прибыли с урожая.



Общество



Международный комитет Красного Креста направил строительные материалы, сельскохозяйственные материалы и корм для домашних животных общим весом 148,8 тонны в неподконтрольные Украине районы Донбасса.



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