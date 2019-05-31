ОБСЕ зафиксировала повреждения шести домов в селе на неподконтрольной Луганщине

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали повреждения шести домов в подконтрольном группировке «ЛНР» селе Сентяновка (ранее - Фрунзе) по улице Шевченко. Об этом сообщается в отчете миссии.



«На северной стороне этой улицы члены патруля СММ видели, что разбиты 2 западных окна летней кухне, расположенной примерно в 2 м к северу от одноэтажного жилого дома № 18а; а также видели следы от попадания снарядов на западных стенах летней кухни и дома», - говорится в отчете.



По оценке наблюдателей, повреждения были свежими, однако определить тип примененного вооружения и направление огня не удалось.



Также различные повреждения команда миссии видела в домах №18Б, 9, 14, 5, 7.



Кроме этого, члены патруля СММ видели разрушенный бетонный фундамент деревянной опоры линии электропередачи. По их оценке, повреждения возникли недавно вследствие обстрела, но определить тип примененного вооружения и направление огня не удалось.