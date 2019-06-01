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На Донбассе получили ранения двое украинских военных

01 июня 2019, 08:18

На Донбассе получили ранения двое украинских военных

За минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов были ранены двое украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Всего боевиков обвинили в 10 случаях нарушения режима прекращения огня, из которых пять раз — с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

Под обстрелами оказались украинские позиции в районе населенных пунктов Водяное, Марьинка, Красногоровка, Трудовские, Авдеевка, Старогнатовка, Травневое и Новолуганское.

«С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано», - рассказали в штабе ООС.

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