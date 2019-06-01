В Киеве проходит марш за освобождение политических заключенных в России

В Киеве проходит марш за освобождение политических заложников-украинцев, которые находятся в России. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».
Участники стартовали из парка Шевченко, затем направились к администрации президента.
Основные требования: поддержать проект закона о статусе политических заключенных, освободить и пленных и заключенных. Также люди призывают «называть войну - войной».
Cреди присутствующих есть родственники пленных и заключенных, сочуствующие активисты и люди с символикой праворадикальной организации С14.
В своем Telegram-канале С14 заявили, что передали представителю АП обращение с требованиями от граждан Украины. Якобы, в понедельник президент должен его рассмотреть.
Фото: Telegram-канал С14