В Киеве проходит марш за освобождение политических заключенных в России

В Киеве проходит марш за освобождение политических заложников-украинцев, которые находятся в России. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».

Участники стартовали из парка Шевченко, затем направились к администрации президента.

Основные требования: поддержать проект закона о статусе политических заключенных, освободить и пленных и заключенных. Также люди призывают «называть войну - войной».

Cреди присутствующих есть родственники пленных и заключенных, сочуствующие активисты и люди с символикой праворадикальной организации С14.



В своем Telegram-канале С14 заявили, что передали представителю АП обращение с требованиями от граждан Украины. Якобы, в понедельник президент должен его рассмотреть.

Фото: Telegram-канал С14