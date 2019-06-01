В Киеве прошел марш за освобождение политических заключенных в России

В Киеве проходит марш за освобождение политических заложников-украинцев. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса». Основные требования: поддержать проект закона о статусе политических заключенных, а также освободить всех заложников, которые удерживаются в России, аннексированном Крыму, а также на неподконтрольной Украине территории Донбасса.

Участники стартовали из парка Шевченко, затем направились к администрации президента.

Cреди присутствующих были родственники пленных и заключенных, правозащитники, активисты, осовбожденные из плена, а также люди с символикой праворадикальной организации С14.

По дороге в правительственный квартал участники акции провели пикет киевского офиса Международного комитета Красного креста. От международной организации потребовали активного содействия в работе по освобождению украинских заложников.

В своем Telegram-канале С14 позднее заявили, что в правительственном квартале передали представителю АП обращение с требованиями от граждан Украины.

Фото: Telegram-канал С14