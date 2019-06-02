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Один украинский военный получил ранение за сутки на Донбассе

02 июня 2019, 09:05

Один украинский военный получил ранение за сутки на Донбассе

В результате боевых действий на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За минувшие сутки украинская сторона зафиксировала 15 обстрелов со стороны боевиков, два из них — из запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

Под обстрелами оказались позиции украинских военных в районах населенных пунктов Новоселовка Вторая, Пески, Гнутово, Павлополь, Красрогоровка, Пищевик, Водяное, Авдеевка, Верхнеторецкое, Опытное, Новогродское.

Отмечается, что на все обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь.

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