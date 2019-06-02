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Матиос заявляет, что останется на должности главного военного прокурора страны

02 июня 2019, 10:13

Матиос заявляет, что останется на должности главного военного прокурора страны

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в силу наличия военного контракта остаётся на должности минимум до октября. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «112 Украина».

«Я военный, и у меня до октября контракт. И я так понимаю, что война не закончится в той форме, в которой она есть и, так как я сознательный украинец, надо будет продолжать контракт и служить дальше. Наличие военного контракта обязывает меня быть там, где я есть», - отметил главный военный прокурор.

При этом он добавил: «Я буду, наверное, самый крайний из тех, кто может взять чемодан и уйти, оставив государственность на уничтожение врагам».

По словам Матиоса, он владеет полным объемом информации о вызовах, с которыми столкнулся новоназначенный первый заместитель главы Службы, а в настоящее время вр.и.о. главы СБУ Иван Баканов.

«У меня есть свои суждения, ведь я 8 лет там (в СБУ) прослужил. Посмотрим, если он (Баканов) будет нуждаться в помощи - обратится, если нарушит какой-то закон - мы поправим, так как нельзя сразу наказывать, надо помогать строить государство. Наверное, у него бы должно было бы все получится, а получится ли - на то воля божья», - сказал главный военный прокурор.

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