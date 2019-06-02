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На Луганщине подрядчик похитил 9 млн гривен в ходе ремонта дорог

02 июня 2019, 12:50

На Луганщине подрядчик похитил 9 млн гривен в ходе ремонта дорог

Более 9 млн гривен бюджетных средств присвоили директор и фактический владелец компании-подрядчика, которая выиграла тендер на ремонт трех дорог Луганщины. Им обоим сообщили о подозрениях в совершении преступлений. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Согласно результатам расследования, в декабре 2016 года после проведения открытых торгов Служба автомобильных дорог в Луганской области заключила договор с директором коммерческой организации, обязывалась выполнить текущий средний ремонт трех дорог общего пользования государственного значения области до конца 2017 года.

«На счет подрядчика были перечислены часть средств за выполнение работ в размере 13 млн гривен. Однако, директор подрядной организации, действуя по указанию организатора совершения преступления, вместо закупки необходимых для ремонта материалов, имея умысел на завладение бюджетными средствами, распорядился полученными от Службы автомобильных дорог в Луганской области денежными средствами по своему усмотрению», - говорится в сообщении.

Позже проверка установила, что работы выполнили в полном объеме, а их стоимость завышена.

4 февраля директору подрядной организации сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору лиц, в особо крупных размерах).

29 мая подозреваемым в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины (организация и управление овладением чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) стал владелец компании, то есть организатор преступления. Решается вопрос об избрании в отношении последнего меры пресечения.

В прокуратуре добавляют, что досудебное расследование продолжается. В случае доказательства вины, лицам грозит до 12 лет лишения свободы и три года лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью с конфискацией имущества.

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