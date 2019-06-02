В РФ заявили, что будут доказывать отсутствие юрисдикции в Международном суде ООН

Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции Международного суда Организации Объединенных Наций в Гааге по делу «Украина против Российской Федерации». Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел РФ.



«В частности, мы отрицаем наличие спора между двумя странами по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей», - говорится в заявлении МИД РФ.



В министерстве считают, что обвинения в адрес России и связанные с этим разногласия между двумя странами нельзя отнести ни к одной из упомянутых конвенций.



Также в российском МИДе обвинили Украину в том, что страна якобы не пыталась «добросовестно решить возникшие с Россией разногласия посредством переговоров или арбитража» и не обратилась в Комитет по ликвидации расовой дискриминации, созданный в соответствии с конвенцией.



В апреле 2017 года Международный суд ООН в Гааге вынес предварительное решение, согласно которому он не нашел оснований для введения дополнительных мер в отношении России по Конвенции о борьбе с финансированием терроризма в связи с иском Украины. При этом суд частично удовлетворил требования Киева по второму иску, о нарушениях конвенции по ликвидации расовой дискриминации, и обязал Россию воздержаться от ущемления прав крымских татар и гарантировать возможность обучения на украинском языке в Крыму.



Украина обратилась в суд на основании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Она обвинила Россию в нарушении первой конвенции материальной поддержкой самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. Нарушение второй конвенции Украина усмотрела в якобы ущемлении прав крымских татар и этнических украинцев в Крыму после его присоединения к России.



12 июня Украина подала в Международный суд ООН меморандум по иску против России о нарушении двух конвенций.