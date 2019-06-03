В Межигорье хотят сделать гостиницу

Бывшая резиденция экс-президента Виктора Януковича в Межигорье может стать гостиницей. Об этом в интервью изданию «Страна» заявил новый управляющий резиденцией Алексей Вороненко.



«У нас много проектов в разработке. Наша глобальная цель — парк останется, как и был. Но будут открыты пляжи, фитнес-центры, фудкорты. Спортивно-оздоровительная зона, зона отдыха и прогулок, детские зоны для самых маленьких. Там можно сделать классный загородный гостиничный комплекс», - сказал он.



В тоже время он отметил, что «объект Хонка», который называли непосредственными местом жительства Януковича, гостиницей не будет.



«Там есть еще здания, которые подходят для этого», - сказал Вороненко.

Согласно данным liga.net, бывшая резиденция экс-президента Виктора Януковича перешла под управление компании SCompany. Решение было принято тендерным комитетом Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Компания SCompany основана в 2015 году, руководит ей Алексей Вороненко.

По сообщению журналистки Наталии Седлецкой, Алексей Вороненко - помощник пророссийского депутата Евгения Мураева, которого связывают с «семьей» Виктора Януковича.