«Европейские стандарты» и «грабительский Роттердам+». Что каналы Ахметова и Коломойского говорят о запуске энергорынка

Фото: Администрация президента Украины

В воскресенье вечером в эфирах телеканалов «Украина» и «1+1» вышли итоговые выпуски новостей за неделю. Редакции двух каналов подготовили сюжеты о заседании Совета нацбезопасности и обороны под председательством президента Украины Владимира Зеленского. На этом заседании рассматривались вопросы энергетики, в частности, запуска рынка электроэнергетики с 1 июля.



Канал «Украина» принадлежит Ринату Ахметову, который также владеет крупнейшей украинской теплоэнергетической компанией ДТЭК. «1+1» владеет Игорь Коломойский, который в недавнем интервью «Украинской правде» предложил отстрочить запуск энергорвнка. Коломойский считает, что в нынешних условиях компания Ахметова, договорившись со вторым основным игроком «Энегроатомом», повысит цену на электроэнергию для получения сверхприбыли.



«Новости Донбасса» посмотрели сюжеты обоих каналов и выделили основные тезисы.



«Украина»: Прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом, объявить дефолт и отложить введение энергорынка — такие три реформы назвал приоритетными влиятельный бизнесмен Коломойский. В администрации президента его слова назвали личным мнением, при этом введению энергорынка было посвящено заседание СНБО. В итоге президент дистанцировался от решения проблемы, поручив регуляторам и участникам рынка в двухнедельный срок урегулировать эти расхождения. Остановят ли приведение энергорынка к европейским стандартам? Было объявлено, что СНБО, мол, собирается из-за трагедии на шахте, но на заседание шахтерские профсоюзы не пригласили. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что запустить рынок с 1 июля — возможно. Тарифы для населения не вырастут, говорит министр энергетики Игорь Насалик. Преимущества должно почувствовать и население. Попытки перенести этот этап — искусственные, говорят эксперты. Если новый рынок не запустить, говорят специалисты, киловатты для населения будут дорожать, а качество электроснабжения будет снижаться. Монопольного влияния не цены после введения энергорынка не будет, утверждают эксперты. Введение реформы энергорынка — одно из условий вступления в ЕС. Эксперты уверены: если рынок не запустится сейчас, то не запустится никогда. Поэтому Украина может не получить 2,5 миллиарда долларов помощи от МВФ и еще 500 миллионов от ЕС.



«1+1»: Противостояние между президентом, парламентом и правительством. Что будет с тарифами, исчезнет ли грабительская формула «Роттердам+», как обещал новый секретарь СНБО? После визита на шахту во Львовской области, где погибли двое горняков, Зеленский созывает заседание СНБО, чтобы постичь проблемы энергетической сферы — в противовес правительству, которое в среду не собралось на заседание. Еще на прошлой неделе представитель президента в Кабмине заподозрил правительство в принятии непрозрачных, лоббистских решений, которые касались энергетики. Поэтому созыв СНБО именно по вопросам энергетики не кажется таким уже странным. Секретарь СНБО Александр Данилюк фактически подтвердил: достичь взаимопонимания с правительством пока что не выходит, поэтому СНБО, скорее всего, будет выполнять функции альтернативного Кабмина. Важные экономические решения президент сможет вводить через СНБО, через Совбез сможет и останавливать правительственные решения. Президент пытается закрепить присутствие во всех сферах: от фронта до погибших шахтеров, от новых выборов до монополизированной энергетики.