Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Европейские стандарты» и «грабительский Роттердам+». Что каналы Ахметова и Коломойского говорят о запуске энергорынка

03 июня 2019, 10:50

«Европейские стандарты» и «грабительский Роттердам+». Что каналы Ахметова и Коломойского говорят о запуске энергорынка

Фото: Администрация президента Украины Фото: Администрация президента Украины

В воскресенье вечером в эфирах телеканалов «Украина» и «1+1» вышли итоговые выпуски новостей за неделю. Редакции двух каналов подготовили сюжеты о заседании Совета нацбезопасности и обороны под председательством президента Украины Владимира Зеленского. На этом заседании рассматривались вопросы энергетики, в частности, запуска рынка электроэнергетики с 1 июля.

Канал «Украина» принадлежит Ринату Ахметову, который также владеет крупнейшей украинской теплоэнергетической компанией ДТЭК. «1+1» владеет Игорь Коломойский, который в недавнем интервью «Украинской правде» предложил отстрочить запуск энергорвнка. Коломойский считает, что в нынешних условиях компания Ахметова, договорившись со вторым основным игроком «Энегроатомом», повысит цену на электроэнергию для получения сверхприбыли.

«Новости Донбасса» посмотрели сюжеты обоих каналов и выделили основные тезисы.

«Украина»: Прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом, объявить дефолт и отложить введение энергорынка — такие три реформы назвал приоритетными влиятельный бизнесмен Коломойский. В администрации президента его слова назвали личным мнением, при этом введению энергорынка было посвящено заседание СНБО. В итоге президент дистанцировался от решения проблемы, поручив регуляторам и участникам рынка в двухнедельный срок урегулировать эти расхождения. Остановят ли приведение энергорынка к европейским стандартам? Было объявлено, что СНБО, мол, собирается из-за трагедии на шахте, но на заседание шахтерские профсоюзы не пригласили. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что запустить рынок с 1 июля — возможно. Тарифы для населения не вырастут, говорит министр энергетики Игорь Насалик. Преимущества должно почувствовать и население. Попытки перенести этот этап — искусственные, говорят эксперты. Если новый рынок не запустить, говорят специалисты, киловатты для населения будут дорожать, а качество электроснабжения будет снижаться. Монопольного влияния не цены после введения энергорынка не будет, утверждают эксперты. Введение реформы энергорынка — одно из условий вступления в ЕС. Эксперты уверены: если рынок не запустится сейчас, то не запустится никогда. Поэтому Украина может не получить 2,5 миллиарда долларов помощи от МВФ и еще 500 миллионов от ЕС.

«1+1»: Противостояние между президентом, парламентом и правительством. Что будет с тарифами, исчезнет ли грабительская формула «Роттердам+», как обещал новый секретарь СНБО? После визита на шахту во Львовской области, где погибли двое горняков, Зеленский созывает заседание СНБО, чтобы постичь проблемы энергетической сферы — в противовес правительству, которое в среду не собралось на заседание. Еще на прошлой неделе представитель президента в Кабмине заподозрил правительство в принятии непрозрачных, лоббистских решений, которые касались энергетики. Поэтому созыв СНБО именно по вопросам энергетики не кажется таким уже странным. Секретарь СНБО Александр Данилюк фактически подтвердил: достичь взаимопонимания с правительством пока что не выходит, поэтому СНБО, скорее всего, будет выполнять функции альтернативного Кабмина. Важные экономические решения президент сможет вводить через СНБО, через Совбез сможет и останавливать правительственные решения. Президент пытается закрепить присутствие во всех сферах: от фронта до погибших шахтеров, от новых выборов до монополизированной энергетики.

ТЕМЫ

Люди
Ринат Ахметов Игорь Коломойский Александр Данилюк Владимир Зеленский
Организации
Снбо
Прочее
Рынок электроэнергии
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
Оправдание РФ в деле МН17 и «яркое детство» с автоматом. Главное за неделю
20:30
«ДНР» и «ЛНР» начали систематически критиковать Зеленского. До этого молчали
17:50
На неподконтрольной Луганщине мужчина получил ранения в ходе обстрела
22:30
Как Зеленский остановит войну? ►
14:41
Миссия ОБСЕ показала последствия обстрелов в Чигарях и Пикузах
12:21
«ДНР» сократила продолжительность комендантского часа на летний период
23:53
ОБСЕ зафиксировала повреждения шести домов в селе на неподконтрольной Луганщине
21:58
Условия для встречи «нормандской четверки» и интересы «ДНР» в урожае аграриев. Главное за день
21:30
«ДНР» лишило свободы на 10 лет преподавателя лицея по обвинению в «шпионаже»
15:00
В «ДНР» упрекнули аграриев за нежелание показывать количество земли и урожая
10:05
Красный Крест направил новый гумконвой на неподконтрольный Донбасс
22:35
Креативные идеи по оживлению «Минска» и «яркое детство» от «ДНР». Главное за день
21:01
В «ДНР» назвали предприятия с задолженностью по зарплатам
17:46
«ДНР» дала старшеклассникам пострелять из автоматов
15:52
ОБСЕ зафиксировала мины в километре от блокпоста «ДНР» у Еленовки
все новости
12:31
Названо имя пресс-секретаря президента
11:59
Опрос: В Раду проходят 4 партии
11:51
Тимошенко заявила, что переговоры с Россией нужно «начинать с чистого листа»
11:13
Зеленский уволил заместителя главы СБУ
10:58
Данилюк: Правительство решит ситуацию с водоснабжением на Донбассе в ближайшее время
10:55
Вакарчук о жителях Донецка и Луганска: Не надо их воспринимать как людей второго сорта
10:50
«Европейские стандарты» и «грабительский Роттердам+». Что каналы Ахметова и Коломойского говорят о запуске энергорынка
09:28
Вселенский патриарх: Киевского патриархата никогда не существовало
09:15
В Межигорье хотят сделать гостиницу
08:40
Матиос встретится с военными и СБУ из-за видео об аннексии Буковины и Одессы в 2022 году
08:30
Медведев считает устаревшей риторику Украины по Минским соглашениям
08:18
Сегодня суд ООН в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины
23:00
Оправдание РФ в деле МН17 и «яркое детство» с автоматом. Главное за неделю
20:30
«ДНР» и «ЛНР» начали систематически критиковать Зеленского. До этого молчали
19:06
Кернес выступает за прямые переговоры с Россией
все новости
ВИДЕО
В Харькове свалили бюст Жукова. Кернес пообещал восстановить
02 июня, 15:21
Как Зеленский остановит войну? ►
01 июня, 22:30
Миссия ОБСЕ показала последствия обстрелов в Чигарях и Пикузах
01 июня, 14:41
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция