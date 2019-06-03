Опрос: В Раду проходят 4 партии

В Верховную Раду могут пройти четыре партии, которые преодолеют 5% барьер. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко, передает «Интерфакс-Украина».

Если бы выборы в Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент могли бы пройти партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность» (бывшая БПП) и «Батькивщина».

В частности, партию «Слуга народа» готовы поддержать 30,8% из всех опрошенных, «Оппозиционная платформу - За жизнь» - 8,2%, «Европейскую солидарность» - 7,9%, ВО «Батькивщина» - 7% респондентов.

Среди партий, которые согласно опросу не прошли бы в Парламент - «Сила и честь» Игоря Смешко (4,8%), «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (3,5%) и «Голос» Святослава Вакарчуку (2,5%).

Роллинговое исследование электоральных ориентаций населения Украины было проведено в период с 15 по 31 мая. Всего по Украине было опрошено 2100 респондентов.