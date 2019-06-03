Экс-глава избирательного штаба Зеленского допускает свое назначение главой СБУ

Первый замглавы Службы безопасности Украины Иван Баканов не исключает возможности возглавить ведомство. Об этом сообщает «РБК-Украина».



По его словам, ему не известно, подавал ли президент его кандидатуру.



«От меня это не зависит, это зависит в том числе от Верховной рады Украины. Если Рада утвердит мою кандидатуру, то соответственно я буду главой Службы безопасности Украины. Если нет, то уже как будет», — отметил Баканов.

Сейчас Баканов временно исполняет обязанности главы СБУ.



До этого он возглавлял партию «Слуга народа» и руководил избирательным штабом Зеленского.



Напомним, что Зеленский уволил заместителей главы СБУ Виталия Маликова и Игоря Кононенко, главного следователя СБУ Григория Остафийчука, начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка.