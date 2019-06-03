Зеленский: Никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной групп будут озвучены конкретные предложения по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом он сообщил во время брифинга 3 июня.



«У нашей группы действительно есть уже конкретные предложения. У нас нет много лет на прекращение войны и на продолжение Минска. Я хочу, чтобы все эти предложения были с понятными сроками исполнения того или иного пункта… Но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается», - сказал президент.



Он также сообщил, что следующее заседание ТКГ пройдет 5 июня.



Ранее стало известно, что Леонид Кучма вновь будет возглавлять украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе.