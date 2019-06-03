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Решение суда ООН относительно юрисдикции по иску Украины против РФ ожидают к концу года

03 июня 2019, 16:11

Решение суда ООН относительно юрисдикции по иску Украины против РФ ожидают к концу года

Решение Международного суда ООН относительно юрисдикции по иску Украины против Российской Федерации ожидают до конца года. Об этом журналистам заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, передает УНН.

«По итогам этой недели суд будет решать, есть ли у него юрисдикция по всем заявленным нами нарушением, а потом примет решение. Решение по юрисдикции мы ожидаем до конца года», - отметила Зеркаль.

Также она назвала российские возражения касательно наличия у Международного суда ООН юрисдикции по иску Украины о нарушении РФ конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации затягиванием процесса, передает «Интерфакс-Украина».

«Это действительно является затягиванием процесса. Поскольку после этого суду будет нужно время на принятие решения – это до конца года, а после этого россиянам будет предоставлено еще 13 месяцев на подготовку меморандума. Все делается, чтобы затянуть процесс», - сказала Зеркаль журналистам в понедельник, по итогам заседания МС ООН в Гааге.

Она добавила, что аргументация РФ уже была представлена в таком же виде два года назад.

Зеркаль рассказала, что Украина завтра, 4 июня, в течение трех часов будет представлять контраргументы Российской Федерации в Международном суде ООН по делу по применению и толкованию Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Ранее РФ в Гааге заявляла об отсутствии юрисдикции в Международный суд ООН по данному Украины иском.

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