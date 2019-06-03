Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Кучма займется переговорами по Донбассу на общественных началах

03 июня 2019, 16:37

Кучма займется переговорами по Донбассу на общественных началах

Второй президент Леонид Кучма будет представлять Украину в Трехсторонней контактной группе на общественных началах. Распоряжение президента Владимира Зеленского опубликовано на сайте главы государства.

«Л.Кучма осуществляет деятельность, предусмотренную этим распоряжением, на общественных началах», — говорится в распоряжении № 57/2019-рп от 3 июня.

Напомним, что Владимир Зеленский вернул Леонида Кучму в переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Кучма прекратил работу в контактной группе по Донбассу в октябре 2018 года. Тогда он заявлял, что причиной его ухода является достижение «критического возраста».

Кучма был значен представителем Украины в ТКГ пятым президентом Украины Петром Порошенко в феврале 2015 года.

ТЕМЫ

Люди
Леонид Кучма
Прочее
Трехсторонняя контактная группа
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:00
Оправдание РФ в деле МН17 и «яркое детство» с автоматом. Главное за неделю
20:30
«ДНР» и «ЛНР» начали систематически критиковать Зеленского. До этого молчали
17:50
На неподконтрольной Луганщине мужчина получил ранения в ходе обстрела
22:30
Как Зеленский остановит войну? ►
14:41
Миссия ОБСЕ показала последствия обстрелов в Чигарях и Пикузах
12:21
«ДНР» сократила продолжительность комендантского часа на летний период
23:53
ОБСЕ зафиксировала повреждения шести домов в селе на неподконтрольной Луганщине
21:58
Условия для встречи «нормандской четверки» и интересы «ДНР» в урожае аграриев. Главное за день
21:30
«ДНР» лишило свободы на 10 лет преподавателя лицея по обвинению в «шпионаже»
15:00
В «ДНР» упрекнули аграриев за нежелание показывать количество земли и урожая
10:05
Красный Крест направил новый гумконвой на неподконтрольный Донбасс
22:35
Креативные идеи по оживлению «Минска» и «яркое детство» от «ДНР». Главное за день
21:01
В «ДНР» назвали предприятия с задолженностью по зарплатам
17:46
«ДНР» дала старшеклассникам пострелять из автоматов
15:52
ОБСЕ зафиксировала мины в километре от блокпоста «ДНР» у Еленовки
все новости
17:14
В АП подтвердили непубличные встречи Зеленского с Пинчуком и Кучмой
17:00
Автор видео о «захвате» Румынией части Украины посвятил Матиосу песню
16:37
Кучма займется переговорами по Донбассу на общественных началах
16:11
Решение суда ООН относительно юрисдикции по иску Украины против РФ ожидают к концу года
15:36
В Бахмуте срывается строительство казарм: рабочие бастуют и обвиняют подрядчика в диверсии
14:55
Украина будет инициировать прекращение огня на Донбассе на время сбора урожая
14:43
«Схемы»: Пинчук непублично приезжал к Зеленскому
13:59
Зеленский: Никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается
13:30
Кучма снова будет представлять Украину на переговорах в Минске по Донбассу
13:20
В Крыму бойца крымскотатарского батальона Эдема Кадырова приговорили к четырем годам тюрьмы
13:09
Экс-глава избирательного штаба Зеленского допускает свое назначение главой СБУ
13:00
Зеленский 4-5 июня встретится с генсеком НАТО и президентом Евросовета
12:49
На Донбассе погиб десантник
12:31
Названо имя пресс-секретаря президента
11:59
Опрос: В Раду проходят 4 партии
все новости
ВИДЕО
В Бахмуте срывается строительство казарм: рабочие бастуют и обвиняют подрядчика в диверсии
03 июня, 15:36
В Харькове свалили бюст Жукова. Кернес пообещал восстановить
02 июня, 15:21
Как Зеленский остановит войну? ►
01 июня, 22:30
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция