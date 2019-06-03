На подконтрольной «ЛНР» территории обесточена насосная станция: без воды 3 города

На неподконтрольной властям части Луганской области произошел порыв Новосветловского магистрального водовода, в результате чего ряд населенных пунктов остались без водоснабжения. Об этом сообщает подконтрольное группировке «ЛНР» предприятие «Лугансквода».



Порыв произошел в результате аварийного обесточивания Новосветловской насосной станции, заявляют на предприятии.



На данный момент прекращено водоснабжение Ровеньков, Довжанска (бывш. Свердловск), Молодогвардейска, а также части Сорокинского (бывш. Краснодонский) и Довжанского (бывш. Свердловский) районов.



Отмечается, что водоснабжение будет возобновлено после ликвидации аварии на магистральном водоводе.