В неподконтрольном поселке под Мариуполем была ранена местная жительница

Жительница неподконтрольного украинским властям поселка Пикузы Донецкой области получила осколочные ранения. Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.



2 июня в жилом доме на улице Ахматовой, 45, в центральной части Пикуз наблюдатели видели женщину 65 лет, у которой на шее, плечах и верхней части спины было приблизительно 15 порезов, в некоторых из которых были фрагменты алюминиевых осколков. По оценке фельдшера миссии ОБСЕ, ранения возникли в результате попадания осколков.



По словам женщины, вечером 1 июня она работала на участке рядом с домом, когда услышала поблизости взрыв, а через несколько секунд она услышала позади себя еще один взрыв и упала на землю. Пострадавшая сообщила, что муж отвез ее к врачу в Пикузах, где ей оказали первую помощь.



Находясь в месте происшествия, члены патруля миссии слышали 2 выстрела из стрелкового оружия на расстоянии ориентировочно 500 метров к западу.



Поселок Пикузы находится в 23 километрах от Мариуполя.