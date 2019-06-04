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СМИ узнали, что электричество для предприятий может подорожать на 50% при запуске энергорынка

04 июня 2019, 10:44

СМИ узнали, что электричество для предприятий может подорожать на 50% при запуске энергорынка

Применение утвержденного правительством порядка компенсации разницы между ценой электроэнергии для населения и ее рыночной ценой в новой модели энергорынка приведет к росту цен для небытовых потребителей на 40-50%, что грозит коллапсом рынку. Как сообщил агентству «Интерфакс-Украина» источник в правительстве, письмо с соответствующим предостережением направила в Кабинет министров и Минэнерго председатель Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Оксана Кривенко.

Регулятор напоминает, что правительство на заседании 22 мая утвердило разработанный Минэнергоугля порядок возложения публичных спецобязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке э/э для нужд населения до 31 декабря 2020 года, текст которого все еще официально. Документ предполагает возложение PSO на НАЭК «Энергоатом», АО «Укргидроэнерго» (путем их обязательства продавать э/э по определенным правилам) и НЭК «Укрэнерго» (путем включения сумм компенсации в тариф на диспетчеризацию).

По мнению НКРЭКУ, принятая правительством редакция документа содержит критические недостатки, и одним из вероятных последствий запуска новой модели энергорынка с таким механизмом PSO станет рост цен для небытовых потребителей на 40-50%.

Это произойдет в связи, в частности, с увеличением прибыли «Энергоатома» на сумму от 53 до 75 миллиардов гривен в год, а также за счет роста расходов «Укрэнерго» на сумму от 35 до 44 миллиардов гривен, отмечает НКРЭКУ.

К тому же при обороте «Укрэнерго» в 14 миллиардов гривен в год и предполагаемой сумме возложенных на него PSO 35-44 миллиардов гривен, а также 19 миллиардов гривен в год спецобязательств по компенсации стоимости «зеленой» э/э, которые также временно планируют возложить на «Укрэнерго», финансовая устойчивость оператора системы передачи будет крайне нестабильной. Любые колебания финансового потока, связанные с неполной оплатой э/э потребителями, приведут к отсутствию средств на выполнение PSO, в итоге поставщики универсальных услуг (ПУУ) не смогут закупить э/э для населения и наступит коллапс рынка, прогнозирует НКРЭКУ.

Также регулчятор считает, что принятый Кабмином механизм возложения PSO в электроэнергетике сложно реализовать.

Для урегулирования ситуации НКРЭКУ предлагает обязать «Энергоатом» продавать на аукционах минимум 80%, а «Укргидроэнерго» — минимум 50% производимой э/э по фиксированным ценам. Это предотвратит неконтролируемый рост цен на э/э АЭС, считает регулятор. При этом цена на аукционах будет одинаковой для всех покупателей, что исключит возможности манипуляций на закупке-продаже. Предполагается, что в этом случае ПУУ не сможет приобрести э/э по цене для населения и перепродать ее малому небытовому потребителю вдвое-втрое дороже.

Для ПУУ регулятор предлагает установить определенную долю закупок на аукционах. На них также будет закупаться электроэнергии на технологические нужды.

Оплатить оставшиеся суммы компенсации стоимости э/э для населения, по предложению НКРЭКУ, будет обязан «Энергоатом», заключив соответствующие соглашения с ПУУ.

НКРЭКУ отметила, что неурегулированный вопрос с компенсацией стоимости цены электроэнергии для населения не дает ей возможность рассчитать предельные величины цен на новых сегментах вводимого с 1 июля энергорынка, тогда как именно эти ценовые ограничения должны предотвратить возможный резкий скачок стоимости э/э для небытовых потребителей.

Сейчас жители Украины оплачивают около 30% себестоимости электроэнергии. По информации «Интерфакс-Украина», НКРЭКУ вначале 2019 года разработала поэтапный график повышения тарифов для граждан в течение двух лет, однако впоследствии власти отказались от этого повышения. В связи с этим возникла необходимость ввести новый механизм дотирования населения, поскольку с вводом нового рынка электроэнерги с 1 июля прекращает существование оптовый покупатель (ГП «Энергорынок») и текущий механизм дотационных сертификатов (включение определенных сумм в оптово-рыночную цену э/э) больше невозможно будет использовать.

Закон «О рынке электроэнергии» предполагает, что запуск новой модели оптового рынка э/э происходит при приведении цен на электроэнергии для населения к экономически обоснованному уровню.

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