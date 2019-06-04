За концерт DZIDZIO в Покровске заплатили 400 тысяч гривен и пропиарили мэра

Покровский городской совет изменил стоимость оплаты за концерт группы DZIDZIO по случаю Дня защиты детей 31 мая. Об этом сообщает «Вчасно».



Изначально мэрия Покровска собиралась заплатить за выступление артиста 600 тысяч гривен, однако потом отменила закупку в системе «Прозорро».



Вечером в день выступления артиста отдел культуры мэрии Покровска загрузил в систему «Прозорро» намерение заключить договор с ООО «Дзидзидзи» на организацию концерта DZIDZIO уже не за 600, а за 400 тысяч гривен.



Процесс переговоров между властью Покровска и певцом, согласно данным системы электронных закупок, до сих пор продолжается.



Несмотря на то, что выступление артиста обошлось на 200 тысяч гривен дешевле запланированной цены, его стоимость все равно достаточно высока. Так, в 2018 году артисты выступали в Борисполе за 197 тысяч гривен, в Сокале — за 136 тысяч гривен, а в Золочеве — за 110 тысяч гривен.



В соседнем к Покровску Мирнограде DZIDZIO выступил бесплатно.



«И в Покровске, и в Мирнограде на концерте успел пропиариться Покровский городской голова Руслан Требушкин, провозгласив из сцен обоих городов приветственные речи», — сообщает издание.



В Покровске со сцены ведущий сообщал, что праздник прошел «при поддержке Покровского городского головы и депутатского корпуса городского совета». Однако по факту выступление певца было оплачено непосредственно средствами городского бюджета — за счет налогоплательщиков Покровска.