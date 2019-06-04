В Докучаевске и Чермалыке обстрелами были повреждены жилые дома

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали повреждения жилых домов в результате обстрелов в подконтрольном укрианским властям Чермалыке и неподконтрольном Докучаевске Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.



Как отмечается, 2 июня в юго-восточной части Чермалыка члены патруля миссии видели свежую пробоину от пули на внешней стене с юго-восточной стороны жилого дома, а также пулю, застрявшую в пробоине. Житель этого дома сообщил, что 28 мая он слышал звуки огня из стрелкового оружия.



В тот же день в Докучаевске команда миссии уточняла информацию о повреждениях нескольких домов в пяти разных местах города. В юго-западной части Докучаевска в четырехэтажном многоквартирном доме на улице Независимости, 1А, наблюдатели видели недавно разбитое окно с северо-западной стороны на лестничной клетке между вторым и третьим этажами, а также осколочные повреждения. Жительница дома сообщила, что вечером 30 мая она была дома, когда услышала взрывы.



Кро ме того, на местной теплостанции на улице Ленина, 102Б, наблюдатели увидели недавно разбитый пулей двойной стеклопакет в окне на втором этаже с юго-юго-западной стороны, а также осколки стекла на подоконнике. На втором этаже наблюдатели видели свежую пробоину в оконной раме с юго-юго-западной стороны. По оценке СММ, повреждения возникли в результате огня из стрелкового оружия. Рабочий станции рассказал наблюдателям, что один из сотрудников слышал разрывы вечером 31 мая.



Приблизительно в 150 метрах к северо-северо-западу от теплостанции, в четырехэтажном многоквартирном доме на улице Ленина, 100, наблюдатели видели свежее пулевое отверстие в окне с юго-западной стороны на лестничной клетке между вторым и третьим этажами, а также осколки стекла на подоконнике. Приблизительно в 100 метрах к северо-северо-востоку, в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Ленина, 106, в квартире на первом этаже наблюдатели видели свежую пробоину в раме окна спальни, которое выходит на юго-запад. В квартире на третьем этаже дома по тому же адресу наблюдатели видели недавно разбитый стеклопакет в спальне с юго-западной стороны и пулю, находившуюся между двумя оконными стеклами. Приблизительно в 250 метрах к востоку от упомянутого ранее дома, в пятиэтажном многоквартирном доме на улице Центральной, 93, наблюдатели видели 2 недавно разбитых окна с юго-западной стороны: одно на лестничной клетке между вторым и третьим этажами и одно на пятом этаже. По оценке миссии ОБСЕ, все повреждения возникли в результате огня из стрелкового оружия. Шесть жителей упомянутых выше домов по-отдельности рассказали наблюдателям, что вечером 31 мая они находились дома, когда услышали стрельбу.



Как сообщалось, в неподконтрольном украинским властям поселке Пикузы была ранена местная жительница.