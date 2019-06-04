Кремль просит Украину сделать «домашнее задание» для «нормандской встречи»

В Кремле ожидают от украинской власти формирования четкой позиции для проведения встречи в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.



По его словам, президент РФ Владимир Путин обсуждал вопрос возобновления диалога в «нормандском формате». При этом Песков подчеркнул, что позиции Киева до сих пор нет, поэтому говорить о том, когда будет возможен саммит, пока нельзя.



«Еще не совсем сформированы и позиция украинской стороны, и команда украинской стороны. Поэтому здесь в данном случае требуется определенная домашняя работа. Пока конкретных каких-то прикидок по времени проведения этого саммита нет», — сказал спикер Путина.



Песков считает, что «домашнее задание» должен выполнить официальный Киев, поскольку он «находится в стадии формирования и формулирования своих позиций».



Ранее секретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция и Германия) может состояться в середине июля.