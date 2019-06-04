Кремль: Кучма авторитетен, но важна позиция Зеленского по Донбассу

В рамках работы контактной группы по Донбассу важна позиция президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возвращение Леонида Кучмы в Трехстороннюю контактную группу.



«Кучма весьма авторитетный, опытный деятель, который хорошо разбирается в проблематике, но очень важна концептуальная позиция главы государства», — цитирует его слова «Интерфакс-Украина».



Ранее Песков заявил, что в Кремле ожидают от украинской власти формирования четкой позиции для проведения встречи в «нормандском формате» по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Второй президент Украины, Леонид Кучма вновь возглавит украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Кучма прекратил работу в контактной группе по Донбассу в октябре 2018 года.



Владимир Зеленский заявил, что на заседании Трехсторонней контактной группы 5 июня будут озвучены конкретные предложения по урегулированию конфликта на Донбассе.



Леонид Кучма сообщил, что на встрече в Минске Украина будет инициировать прекращение огня на Донбассе на время сбора урожая.