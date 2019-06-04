Суд признал незаконной отмену пенсии переселенцу в Ужгороде

Закарпатский окружной административный суд признал незаконной прекращение выплаты пенсии переселенцу из-за окончания срока действия его справки о статусе внутренне перемещенного лица. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Истец, имеющий статус ВПЛ с 2015 года, обратился в суд после того, как Ужгородское управление Пенсионного фонда отказало ему в восстановлении выплате пенсии, ссылаясь на недействительность справки ВПЛ. При этом в управлении ПФ не отрицали право на получение пенсии, ссылаясь на постановление Кабмина.



В своем решении суд руководствовался законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», которым не предусмотрено прекращение выплаты пенсии по причине окончания срока действия справки ВПЛ.



Также судом установлено, что в решении ПФ о прекращении выплаты пенсии не содержатся указания оснований для такого прекращения, а имеется только ссылка на постановления Кабмина.



«Нормативно-правовые акты Кабинета Министров Украины являются подзаконными, а потому не могут ограничивать права граждан, установленные законами», — отмечают в суде.

