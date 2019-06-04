Зеленский не планирует общаться с журналистами во время своего первого зарубежного визита

План пребывания президента Украины Владимира Зеленского во время первого официального визита в Брюсселе 4-5 июня не предполагает общение с журналистами. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк у себя в Twitter.



Обновление. Зеленский ответил на вопросы журналистов после встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.



«Первый визит президента Украины в Брюссель, и никакой возможности для средств массовой информации задавать вопросы» — отметил он.



По словам корреспондента, Зеленский не просил о пресс-конференции по итогам встречи с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. В то же время после разговора с председателем Европейского совета Дональдом Туском он только сделает заявление. Кроме того, отмечается, что Зеленский может не отвечать на вопросы после переговоров с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.