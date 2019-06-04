Зеленский обсудит с лидерами Европы как «принудить агрессора к миру»

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров с европейскими лидерами в Брюсселе намерен обсудить вопрос продолжения давления на Россию с целью принуждения ее к миру. Об этом Зеленский сообщил у себя в Facebook.



«Призывов мало. Поэтому мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса — как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру? Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем. Обязаны найти — ради детей», — заявил президент Украины.





Как сообщалось, президент Зеленский не планирует общение с журналистами во время своего первого визита в Брюссель.

Владимир Зеленский в ходе двухдневного визита в Брюссель встретится с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, председателем Европейского совета Дональдом Туском, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Польши Анджеем Дудой и рядом других высокопоставленных еврочиновников.