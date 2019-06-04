Водоемы Донецка в 97% случаев не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам

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Водоемы Донецка в 97% случаев Донецка не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Об этом сообщил заместитель главного врача Донецкого городского центра санитарно-эпидемиологического надзора Михаил Шварцбурд, передает сепаратистский ресурс dnr-online.



По его словам, был проведен лабораторный анализ 83 проб воды из водоемов, стихийно используемых населением для отдыха и купания, на бактериологические и химические показатели.



«Отобранные пробы по химическим показателям в 97,6 % случаев не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, по бактериологическим показателям обнаружены отклонения в 53 пробах (63 %) в 12 прудах», — рассказал Шварцбурд.



Всего на территории Донецка расположено 120 водных объектов. «Ни один из них не зарегистрирован согласно правилам охраны жизни людей на водных объектах в качестве лечебного, оздоровительного, детского пляжа или пляжа общего пользования с оформлением акта технического освидетельствования пляжа», — отметила представитель подконтрольной группировки «ДНР» администрации города Марина Дегтярь.



При этом 19 водоемов Донецка, несмотря на запрет, стихийно используются местными жителями как основные места массового отдыха у воды и купания в летний период. Большинство из этих водоемов являются отстойниками шахтных вод, отметила Дегтярь.