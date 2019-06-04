В Мариуполе во время забега пострадали 11 человек, женщина впала в кому

В Мариуполе во время массового забега 2 июня 25-летняя женщина впала в кому, 33-летний мужчина попал в больницу в тяжелом состоянии, 14-летний мальчик повредил руку, 11-летний - сломал палец на ноге. Об этом сообщает телеканал «ТВ-7».



В целом, во время забега пострадали 11 человек.



По словам врачей, с тепловыми ударами госпитализировали пятерых мариупольцев, среди них - девушка, которая от перегрева впала в кому. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, сообщает телеканал «Сигма».



«Она была в крайне тяжелом состоянии, без сознания, гипертермия, температура тела была свыше 40 градусов, сгущение крови, обезвоживание. Она не смогла перенести такую ​​нагрузку. Забег в такую ​​жару по центральным улицам города, когда рядом едет транспорт с выхлопными газами - это неправильно», - рассказал заведующий отделением областной больницы Сергей Аврамов.