СБУ отказалась показывать журналистам декларацию Баканова

Служба безопасности официально отказала журналистам в ознакомлении с декларацией о доходах временно исполняющего обязанности главы ведомства Ивана Баканова. Об этом сообщает программа «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый»).



В ответе от 4 июня от Управления взаимодействия со СМИ и общественностью спецслужба ссылается на 521 статью Закона «О предотвращении коррупции», которая предусматривает «особый порядок контроля лиц, занимающих должности в органах, осуществляющих оперативно-розыскную и контрразведывательную деятельность».



«Никаких исключений в части открытого опубликования деклараций для таких должностных лиц (даже тех, кто назначается на должности в СБУ Указами Президента Украины) законом не определено», - говорится в ответе.



В СБУ отметили, что целью указанной нормы является «невозможность раскрытия» принадлежности таких лиц к вышеупомянутым органам, персональных данных членов их семей и тому подобное. И добавили, что декларации сотрудников подаются во внутреннюю автоматизированную систему СБУ, к которой имеют доступ сотрудники Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции как контролирующего органа.



В спецслужбе также не уточнили, подал Иван Баканов декларацию внутренней системы.