Жительница Донетчины арестована по подозрению в продаже гранат

Жительница Лиманского района задержана по обвинению в продаже противопехотных ручных гранат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По данным следствия, 49-летння жительница поселка Яровая продавала гранаты РГН, радиус поражения осколками которых достигает 35 метров.



Ее задержали во время продажи боеприпаса 30 мая. За гранату покупатель заплатил 300 гривен.



По месту жительства подозреваемой изъято еще две гранаты и денежные средства, полученные от продажи боеприпасов.



Женщине инкриминируют незаконное хранение и сбыт боеприпасов.



Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста.

