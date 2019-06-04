Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 4 июня.

Политика



Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность вести переговоры с Россией и выполнять Минские договоренности.



На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 5 июня представитель Украины Леонид Кучма поднимет вопросы освобождения пленных и установления нового режима «тишины».



Бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заменит Ирину Геращенко в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы.



В Кремле заявили, что в рамках работы контактной группы по Донбассу важна позиция президента Украины Владимира Зеленского.



Общество



В МВД России заявили, что получили несколько тысяч заявлений от жителей Донбасса о получении гражданства. Точную цифру заявлений в ведомстве не назвали.



В группировке «ДНР» заявили, что водоемы Донецка в 97% случаев не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.



Швейцарское агентство развития и сотрудничества направило химические реагенты для очистки воды общей массой 445,24 тонны ля жителей неподконтрольной Украине части Донбасса.



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