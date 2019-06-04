ОБСЕ зафиксировали движение грузовиков из РФ на неподконтрольную Луганщину

Ночью 30 мая и 2 июня беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировал грузовики, двигавшиеся из Российской Федерацией в направлении неподконтрольных правительству районов Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



В ночь с 30 мая на 1 июня, беспилотник зафиксировал три грузовика военного типа на грунтовой дороге вблизи неподконтрольного правительству н. п. Черемшино примерно в 2 км к западу от границы. Затем БПЛА зафиксировал еще один грузовик военного типа и один автомобиль.



«После этого грузовик и гражданский автомобиль присоединились к другим грузовикам автоколонны, которые позже заехали на территорию объекта вооруженных формирований на юго-восточной окраине Луганска (неподконтрольный правительству). Также было видно, как четыре человека выгружали материалы с грузовиков. Кроме того, на территории объекта было обнаружено не менее 35 грузовиков военного типа и 1 БТР-80», - говорится в отчете.



В ночь со 2 на 3 июня на той же грунтовой аппарат СММ зафиксировал один внедорожник, который стоял примерно в 150 м к западу от границы, а также грузовик военного типа, который стоял примерно в 900 м западнее.



«Примерно через 2 часа БПЛА обнаружил еще один грузовик военного типа, который двигался со стороны границы в западном направлении. Затем грузовик и автомобиль доехали до автобусной станции в н. п. Должанск (быв. Свердловск; неподконтрольный правительству, 60 км юго-восточнее Луганска), где к автоколонне присоединился третье транспортное средство (по оценке, вероятно, грузовик военного типа)», - говорится в отчете.



По данным миссии, автоколонна двигалась к участку в 2 км к востоку от неподконтрольного правительству н. п. Верхнешевыревка.



Кроме этого, 29 мая в поле примерно в 3 км к юго-западу от пункта пропуска на границе возле неподконтрольного н. п. Должанское воздушное наблюдение СММ зафиксировало новые следы от машин, которые вели в направлении границы с Российской Федерацией.