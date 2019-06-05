В Славянске сотрудники и студенты колледжа перекрыли улицу, протестуя против увольнения директора

Фото: «Славянск деловой»

В среду, 5 июня, сотрудники и студенты Славянского колледжа Луганского национального аграрного университета организовали акцию в поддержку директора учреждения Татьяны Плаховой. Об этом сообщает «Славянск деловой».



Утром пикетчики перекрыли движение на улице Светлодарской и развернули плакаты. По словам участников акции, вчера Плахова была незаконно уволена руководством Луганского университета.



Как отметила главный бухгалтер Славянского колледжа ЛНАУ Оксана Андриенко, происходит рейдерский захват земель, и коллектив все время поддерживал директора, который отстаивал интересы учреждения в суде.



«Мы выиграли все суды, мы обращаемся ко всем чиновникам, к каким только можно. Мы видим, как поддерживают рейдера, а не образовательное учреждение», - сообщила Оксана Андриенко.



С пикетчиками встретился заместитель городского головы Славянска Юрий Подлесный, который вместе с командиром батальона патрульной полиции Александром Малышом призвал протестующих людей перенести акцию в другое место и разблокировать проезжую часть.



Затем участники акции перешли в сессионный зал городского совета.



В горсовете с протестующими встретился заместитель главы Донецкой ОГА Игорь Стокоз. По его словам, ректор Луганского национального аграрного университета записался на прием только сегодня и до этого встречи не проводились.



«На сегодняшний день Донецкая ОГА на переезд Луганского университета в город Славянск разрешения не давала, и этот вопрос будет сегодня подниматься. И после встречи, по результатам этой встречи с ректором мы вас обязательно проинформируем к чему мы пришли», - сказал Игорь Стокоз.

Фото: «Славянск деловой»