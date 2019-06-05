Медведев: Транзит газа через Украину сохранится после отказа от судебных споров

Сохранение транзита газа через Украину должно сопровождаться приемлемыми тарифами и отказом от судебных споров, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Об этом сообщает ТАСС.



«Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута. Но это сотрудничество должно быть прагматичным, оно должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях, оно должно быть взаимовыгодным, там должны быть приемлемые тарифы», — сказал Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.



«И, конечно, это сотрудничество должно развиваться, если для этого сложится необходимый фон — то есть на фоне отказа от всякого рода бесконечных судебных споров, которые никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик», — добавил он.

НАК «Нафтогаз-Украина» и «Газпром» судятся в международном арбитраже с 2014 года из-за тарифов и условий транзита российского газа через Украину.



Контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» был заключен на 2009-2019 годы.

В декабре 2017 года Стокгольмский суд обязал «Нафтогаз» выплатить «Газпрому» около 2 млрд долларов за поставленный газ.



В феврале 2018-го суд частично удовлетворил требования «Нафтогаза» и обязал «Газпром» выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов.



После этого решения «Газпром» понижал объемы поставок газа через Украину в Европу, однако в апреле стало известно о росте объема поставок на 25% из-за ремонта трубопровода «Ямал-Европа».



Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, говоря о транзите газа через Украину, заявлял, что «ни одна другая система не способна предложить такую гибкость и запас мощности, еще и по такой выгодной цене».



Украина также выступает против строительства российского газопровода «Северный поток — 2», путь которого пролегает в обход украинской территории.