Кабмин одобрил увольнение 13 глав ОГА, в том числе и Донецкой области

Кабинет министров Украины одобрил проекты распоряжений президента об увольнении 13 глав областных государственных администраций (ОГА). Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака.



По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



«Всего одобрено 13 лиц», - сказал Семерак.



Согласно документу, который есть в распоряжении агентства, Кабмин одобрил увольнение с занимаемых должностей Александра Савченко (глава Волынской ОГА), Александра Куця (глава Донецкой ОВГА), Геннадия Москаля (глава Закарпатской ОГА), Константина Брыля (глава Запорожской ОГА), Олега Гончарука (глава Ивано-Франковской ОГА), Александра Терещука (глава Киевской ОГА), Сергея Кузьменко (глава Кировоградской ОГА), Олега Синютки (глава Львовской ОГА), Алексея Савченко (глава Николаевской ОГА), Николая Клочко (глава Сумской ОГА), Степана Барны (глава Тернопольской ОГА), Вадима Лозового (глава Хмельницкой ОГА), Александра Мисника (глава Черниговской ОГА).