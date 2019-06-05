Аваков заявил, что не собирается в отставку

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку из-за убийства полицейскими пятилетнего Кирилла Тлявова. Об этом он сказал журналистам в Кабмине, передает «Громадське».



«Персональная ответственность министра есть всегда, и каждый министр должен быть готов отвечать. И этот парламент, если вы спрашиваете об этом, может отправить меня в отставку, и следующий, и сделать другие шаги. Я не напишу заявление об отставке», — сказал Аваков.



Также, по его мнению, в отставку не намерен уходить глава Нацполиции Сергей Князев, а происшествие не демонстрирует провал реформы.



«Это не говорит о провале реформы. Это говорит о том, что на пути к цели всегда бывают такие досадные поражения, которые могут поставить под вопрос любые достижения. По моему мнению, реформа идет в правильном направлении», - сказал Аваков.



Также министр объяснил, что начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов был отстранен от должности, а не уволен из органов, так как для этого недостаточно оснований.

31 мая в Переяславе-Хмельницком Киевской области пятилетний мальчик в собственном дворе в результате выстрела получил тяжелое ранение головы и открытую черепно-мозговую травму. После ранения Кирилла доставили в Киев для дальнейшего лечения в нейрохирургическом центре. В понедельник, 3 июня, мальчик умер в больнице.

После смерти мальчика руководители Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Киевской области отстранены от выполнения служебных обязанностей. Начальник полиции Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку.

Подозрение в убийстве ребенка было выдвинуто двум полицейским. Голосеевский суд Киева 4 июня избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога. Защита одного из полицейских будет подавать апелляцию.