Скачек в договоренностях по Донбассу и упрощение проезда через КПВВ. Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 5 июня.

В Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы. Послы от Украины, РФ и ОБСЕ констатировали, что переговоры 5 июня впервые прошли конструктивно. Итог заседания:

Спустя 2 года безуспешных переговоров стороны определили сроки разведения сил у Станицы Луганской . Перемирие в этом районе объявлено с 10 июня.



. Перемирие в этом районе объявлено с 10 июня. Представитель Украины Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с неподконтрольных территорий . Этот вопрос рассмотрят предметно на следующей встрече 19 июня.



. Этот вопрос рассмотрят предметно на следующей встрече 19 июня. Одной из договоренностей стало не только определение времени начала «режима тишины», но и механизма его внедрения. Рабочая группа разработает предложения к следующему заседанию. По словам Кучмы, в договоренности должны указываться запреты на ответный огонь и обстрелы объектов гражданской инфраструктуры.



Кабинет министров упростил въезд на оккупированные территории для граждан младше 16-ти лет, которые выехали для оформления документов. Отныне подростки смогут возвращаться при наличии справки от территориальных органов миграционной службы.



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