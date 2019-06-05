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Порошенко о снятии блокады Донбасса: Это предательство интересов Украины

05 июня 2019, 21:58

Порошенко о снятии блокады Донбасса: Это предательство интересов Украины

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что снятие экономической блокады с неподконтрольных территорий Донбасса является частью российского сценария. Об этом он заявил, комментируя предложение украинской стороны в Трехсторонней контактной группе об отмене блокады.

Порошенко напомнил, что Совет нацбезопасности и обороны приостановил экономические связи с неподконтрольными территориями после захвата украинских государственных и частных предприятий в марте 2017 года, введение рублевой зоны и российской налоговой системы.

«Что же изменилось с тех пор? Со стороны оккупанта — ничего. Получается украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?», — написал Порошенко в Facebook.

Как заявил пятый президент, за время его каденции Украина не выступала против восстановления экономических связей, но на условиях устойчивого длительного режима прекращения огня и возврата захваченных предприятий.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины. Реализация российского сценария на Донбассе — это предательство национальных интересов нашего государства и памяти о тысячах украинских патриотов, погибших за свободу, суверенитет и территориальную целостность Украины!», — заявил Порошенко.

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма на заседании 5 июня предложил снять экономическую блокаду с неподконтрольных территорий. Этот вопрос рассмотрят предметно на следующей встрече 19 июня.

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