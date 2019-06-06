За минувшие сутки на Донбассе один военный погиб, еще один ранен

В результате военных действий на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, ещё один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



За минувшие сутки боевики 12 раз открывали огонь. Отмечается, что при этом противник дважды применял запрещенные Минскими договоренностями вооружение.



Под обстрелами оказались украинские позиции вблизи Водяного, Богдановки, Новотроицкого, Пищевика, Талаковки, Новогригорьевки, Айдара, Крымского и Золотого.



«С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи села Павлополь - из вооружения боевых машин пехоты, в районе села Водяное - из стрелкового оружия», - добавили в штабе.