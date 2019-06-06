Российское судно во время шторма зашло в украинские воды

Сухогруз Melita под флагом РФ в связи со штормовой погодой вошел в территориальные воды Украины. После опроса согласно протоколу корабль был направлен по безопасному маршруту к пункту назначения. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.



Отмечается, что инцидент произошел в среду в 16:10.



«В результате штормовой погоды, которая бушевала на запад от Тарханкутского полуострова (временно оккупированная территория АР Крым), сухогруз Melita (IMO 8230479, MMSI:273395390) под флагом РФ, следовавший по маршруту порт Астрахань - порт Констанца, был вынужден отклониться от рекомендованного пути и углубиться в территориальные воды Украины на расстояние до 5 миль», - говорится в сообщении.



Морская охрана Государственной пограничной службы Украины опросила экипаж судна согласно протоколу, несмотря на формальные основания для задержания судна (нарушение госграницы Украины, выключенная система AIS), учитывая обстоятельства и согласно положениям Международной конвенции о территориальном море, Конвенции ООН по морскому праву.



«Судно Melita без задержек было направлено по безопасному маршруту в пункт назначения без каких-либо действий, направленных на силовой захват, осмотр или арест экипажа, в отличие от российской стороны, которая грубо нарушила ряд международных нормативных документов во время силового захвата 25 ноября 2018 года кораблей ВМС ВСУ в нейтральных водах в районе Керченского пролива», - констатировали в Военно-морских силах.