Под Мариуполем в результате обстрела был ранен мужчина и поврежден его дом

В результате обстрела 1 июня получили ранение житель подконтрольного группировке «ДНР» села Ужовка (ранее – Ленинское). Кроме этого, от обстрела получил повреждения и его дом. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.



4 июня в больнице Новоазовска наблюдатели, в сопровождении членов вооруженных формирований, видели 57-летнего мужчину с повязками на голове и верхней части тела.



«Он сообщил, что он проживает в н. п. Ужовка (быв. Ленинское; неподконтрольный правительству, 24 км к северо-востоку от Мариуполя). По его словам, он получил ранения, когда вечером 1 июня его дом №43 на ул. Гагарина попал под обстрел», - говорится в отчете.



Медперсонал рассказал команде миссии, что 1 июня в больницу поступил мужчина с осколочными ранениями печени, толстой кишки, тонкого кишечника, аппендицита, правой руки, левой ноги и правой части лица.



Наблюдатели зафиксировали повреждения западной стороны крыши, свежие трещины на внешней западной стене дома, а также повреждения штукатурки дома в Ужовке на ул. Гагарина, 43.



Примерно в 120 м к югу от дома наблюдатели видели свежую воронку.



«В обоих случаях определить направление огня или тип используемого вооружения не представлялось возможным», - отметили в миссии.