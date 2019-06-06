Красный крест отправил на неподконтрольную территорию 180 тонн гумпомощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на неподконтрольную территорию гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.



«Через КПВВ «Новотроицкое» к временно оккупированной территории Украины последовали 9 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей временно оккупированного Донбасса направлено 180 тонн гуманитарной помощи», - говорится в сообщении.



Отмечается, что в составе гуманитарного груза - строительные материалы, бытовую химию и корма для домашних животных.