Луценко назвал обстоятельства для снятия блокады с Донбасса

Торговля с предприятиями на неподконтрольных территориях Донбасса возможна только при их регистрации и оплате налогов в Украине. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.



«После того, как террористы "национализировали" украинскую государственную и частную собственность на территории ОРДЛО, идея снять экономическую блокаду означает легализацию выплаты налогов террористическим образованиям и перекладывание социальных и коммунальных расходов псевдореспублик на украинский бюджет», — написал он Facebook.



По словам Луценко, в обратном случае торговля с неподконтрольными территориями подпадает под статью о финансировании терроризма.



Ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с неподконтрольных территорий. Этот вопрос рассмотрят предметно на следующей встрече 19 июня.

